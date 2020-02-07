Пнувший друга житель Бурятии получил штраф

Побои не принесли серьёзного вреда



19-летний житель Тарбагатайского района Бурятии признан виновным в нанесении побоев, причинивших физическую боль, но не повлёкших серьёзных последствий.



Парень, поссорившись с приятелем, ударил его по лицу, а также пнул.



Молодой человек вину признал, в содеянном раскаялся.



Постановлением от 31 января 2020 года парень признан виновным в совершении административного правонарушения. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.



Постановление не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.





