Побои не принесли серьёзного вреда
19-летний житель Тарбагатайского района Бурятии признан виновным в нанесении побоев, причинивших физическую боль, но не повлёкших серьёзных последствий.
Парень, поссорившись с приятелем, ударил его по лицу, а также пнул.
Молодой человек вину признал, в содеянном раскаялся.
Постановлением от 31 января 2020 года парень признан виновным в совершении административного правонарушения. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.
Постановление не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.
Пнувший друга житель Бурятии получил штраф
Происшествия, Фото:
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