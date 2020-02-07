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Пнувший друга житель Бурятии получил штраф

Пнувший друга житель Бурятии получил штраф
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Побои не принесли серьёзного вреда

19-летний житель Тарбагатайского района Бурятии признан виновным в нанесении побоев, причинивших физическую боль, но не повлёкших серьёзных последствий.

Парень, поссорившись с приятелем, ударил его по лицу, а также пнул.

Молодой человек вину признал, в содеянном раскаялся.

Постановлением от 31 января 2020 года парень признан виновным в совершении административного правонарушения. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.


побои
 
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