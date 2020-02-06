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Четверо братчан доверились аферистам и лишились сбережений

Четверо братчан доверились аферистам и лишились сбережений
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Братчане пытались совершить покупки в интернете

В Братском районе четыре человека стали жертвами мошенников, поверив «продавцам» в интернете.

Так, 57-летняя братчанка в конце января обратилась в полицию и рассказала, что на её телефон позвонил мужчина, обманул её и похитил сбережения. Представившись работником банка, он сообщил о несанкционированном списании денег с её счета. Доверчивая женщина предоставила мошеннику всю информацию по своей карте и самостоятельно сняла с кредитной карты 135 тысяч рублей, после чего перевела их аферисту.

Таким же образом лишилась своих денег и 35-летняя братчанка. Женщина сообщила позвонившему «сотруднику службы безопасности» конфиденциальную информацию своей карты и коды из смс-сообщений, после чего с её счета пропали более 200 тысяч рублей.

Кроме того, накануне в полицию обратилась 18-летняя местная жительница. Она рассказала, что на сайте «Авито» нашла объявление о продаже смартфона и договорилась с продавцом о покупке и доставке товара через курьерскую службу. Она перевела со своей карты 35 тысяч рублей. Позже продавец сообщил девушке, что произошёл сбой в системе службы доставки и деньги ему не дошли. Найдя в сети «горячую линию» курьерской службы, братчанка узнала, что деньги перевела на их «сайте двойнике».

Ещё один пример неудачной покупке в сети Интернет случился с 43-летним братчанином. Доверчивый мужчина на тематическом сайте нашёл объявление о продаже спортивного инвентаря. Связавшись с продавцом и договорившись о покупке, мужчина перевёл 25 тысяч рублей на указанный им счёт, однако после перевода денег «продавец» перестал выходить на связь.



мошенничество
 
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