В Забайкалье 2-летняя девочка погибла в гараже

Отец малышки в этот момент спал



5 февраля в селе Верх-Усугли Тунгокоченского района Забайкальского края в результате трагического инцидента погибла двухлетняя девочка. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»).



По имеющимся данным, 30 летний мужчина пошёл прогревать автомобиль, стоящий в гараже. Мужчина взял с собой двухлетнюю дочь. На улице был сильный мороз – около минус 40 градусов.



В итоге отец уснул в заведённой автомашине и проснулся только из-за телефонного звонка. Придя в себя, мужчина вынес дочь на улицу, однако к тому моменту девочка скончалась. Сам мужчина в тяжёлом состоянии госпитализирован в местную больницу.



Назначена судебная экспертиза для установления причин смерти девочки. Допрошены мать, родственники и соседи, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.

