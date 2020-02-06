Отец малышки в этот момент спал
5 февраля в селе Верх-Усугли Тунгокоченского района Забайкальского края в результате трагического инцидента погибла двухлетняя девочка. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»).
По имеющимся данным, 30 летний мужчина пошёл прогревать автомобиль, стоящий в гараже. Мужчина взял с собой двухлетнюю дочь. На улице был сильный мороз – около минус 40 градусов.
В итоге отец уснул в заведённой автомашине и проснулся только из-за телефонного звонка. Придя в себя, мужчина вынес дочь на улицу, однако к тому моменту девочка скончалась. Сам мужчина в тяжёлом состоянии госпитализирован в местную больницу.
Назначена судебная экспертиза для установления причин смерти девочки. Допрошены мать, родственники и соседи, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье 2-летняя девочка погибла в гараже
Происшествия, Фото:
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