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В Забайкалье 2-летняя девочка погибла в гараже

В Забайкалье 2-летняя девочка погибла в гараже
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Отец малышки в этот момент спал

5 февраля в селе Верх-Усугли Тунгокоченского района Забайкальского края в результате трагического инцидента погибла двухлетняя девочка. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»).

По имеющимся данным, 30 летний мужчина пошёл прогревать автомобиль, стоящий в гараже. Мужчина взял с собой двухлетнюю дочь. На улице был сильный мороз – около минус 40 градусов.

В итоге отец уснул в заведённой автомашине и проснулся только из-за телефонного звонка. Придя в себя, мужчина вынес дочь на улицу, однако к тому моменту девочка скончалась. Сам мужчина в тяжёлом состоянии госпитализирован в местную больницу.

Назначена судебная экспертиза для установления причин смерти девочки. Допрошены мать, родственники и соседи, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
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