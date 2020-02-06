Следователи проводят проверку
5 февраля на станции Новая Чара в Забайкальском крае при выезде из эксплуатационного локомотивного депо сошли с рельсов 9 колёсных пар локомотива. Жертв и пострадавших нет. Проводится доследственная проверка.
Размер ущерба, причинённого ОАО «РЖД», устанавливается.
- В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.
В Забайкалье с рельсов сошли 9 колёсных пар локомотива
Происшествия, Фото:
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