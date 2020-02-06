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В Забайкалье машина угонщиков сломалась на трассе

В Забайкалье машина угонщиков сломалась на трассе
Происшествия, 
Ключи от автомобиля, который в итоге угнали, были в салоне

С заявлением об угоне автомобиля в отдел полиции Хилокского района Забайкальского края обратилась 78-летняя жительница села Бада. Неизвестные проникли ночью в незапертый гараж и угнали машину «ВАЗ-2109». Ключи от автомобиля находились в салоне.

Угонщиками оказались двое местных жителей. Они уже дали признательные показания.

Полицейским подозреваемые пояснили, что хотели покататься. Проехав несколько километров, машина встала на дороге из-за технической неисправности. Угонщики бросили автомобиль и скрылись.

В настоящее время машина возвращена владелице.

По факту угона возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.


угон
 
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