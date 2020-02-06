В Забайкалье машина угонщиков сломалась на трассе

Ключи от автомобиля, который в итоге угнали, были в салоне
С заявлением об угоне автомобиля в отдел полиции Хилокского района Забайкальского края обратилась 78-летняя жительница села Бада. Неизвестные проникли ночью в незапертый гараж и угнали машину «ВАЗ-2109». Ключи от автомобиля находились в салоне.
Угонщиками оказались двое местных жителей. Они уже дали признательные показания.
Полицейским подозреваемые пояснили, что хотели покататься. Проехав несколько километров, машина встала на дороге из-за технической неисправности. Угонщики бросили автомобиль и скрылись.
В настоящее время машина возвращена владелице.
По факту угона возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
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