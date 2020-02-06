В Забайкалье коноплю везли в мешках из-за гречки

Полицейские изъяли почти 6 кг наркотиков из автомобиля
В Оловяннинском районе Забайкальского края наркополицейские и сотрудники ДПС остановили автомобиль «ВАЗ-2106». На заднем сиденье лежали два мешка с надписью «крупа» и «кормосмесь», в которых находилось конопля. Вес изъятых наркотиков составил 3,1 и 2,7 килограмма.
Задержанные, жители Балейского района в возрасте 23 и 48 лет, пояснили, что заготовили наркотики для собственного потребления и везли их домой.
Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное хранение, потребление и перевозка наркотических средств, в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
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