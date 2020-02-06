В Бурятии огонь уничтожил гараж

В результате пожара повреждены гараж изнутри и наружная стена бани на общей площади 24кв.м.





Всего 5 февраля в Бурятии зарегистрировано шесть пожаров, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.







В посёлке Онохой Заиграевского района накануне сгорели надворные постройки. На момент прибытия пожарных горел гараж, существовала угроза перехода огня на близстоящие постройки.Причиной возгорания, предположительно, послужил перекал трубы дымохода отопительной печи в гараже.