В Бурятии огонь уничтожил гараж

Была угроза перехода огня на другие постройки
В посёлке Онохой Заиграевского района накануне сгорели надворные постройки. На момент прибытия пожарных горел гараж, существовала угроза перехода огня на близстоящие постройки.
В результате пожара повреждены гараж изнутри и наружная стена бани на общей площади 24кв.м.
Причиной возгорания, предположительно, послужил перекал трубы дымохода отопительной печи в гараже.
Всего 5 февраля в Бурятии зарегистрировано шесть пожаров, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
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