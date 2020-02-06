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В Бурятии огонь уничтожил гараж

В Бурятии огонь уничтожил гараж
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Была угроза перехода огня на другие постройки

В посёлке Онохой Заиграевского района накануне сгорели надворные постройки. На момент прибытия пожарных горел гараж, существовала угроза перехода огня на близстоящие постройки.

В результате пожара повреждены гараж изнутри и наружная стена бани на общей площади 24кв.м.


Причиной возгорания, предположительно, послужил перекал трубы дымохода отопительной печи в гараже.

Всего 5 февраля в Бурятии зарегистрировано шесть пожаров, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

пожар
 
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