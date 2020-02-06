Мужчина не признал свою вину
6 февраля Забайкальский краевой суд рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летнего читинца. Он обвинялся в убийстве инвалида, покушении на убийство трёх лиц и в умышленном уничтожение чужого имущества путём поджога.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле 2019 года после совместного распития спиртного мужчина разозлился на своих знакомых, которые не стали пускать его в свой дом. Зная, что в деревянном доме находятся четверо человек, включая хозяина – инвалида с нарушением опорно-двигательной системы, он разбил стекло на кухне, и поджог находящиеся в ней вещи.
В результате пожара 46-летний хозяин погиб, трое других людей успели обнаружить возгорание и покинули дом.
- Вину в предъявленном обвинении мужчина не признал, пояснив, что находившиеся в доме потерпевшие сами виноваты в пожаре. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Приговор в законную силу не вступил.
Читинца осудили на 17 лет за убийство инвалида и поджог
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