След преступников взяла служебная собака
В дежурную часть ОМВД России по Читинскому району поступило сообщение о краже из дачного дома. Мужчина приехал в дачный дом, в котором зимой не проживает, и обнаружил следы взлома дверных запоров. Воры украли из погреба банки с соленьями.
На место преступления прибыл кинолог. Служебная собака, взяв след, указала направление движения подозреваемых в сторону посёлка Кадала. Во время подворного обхода были задержаны два местных жителя, у которых в доме нашли украденные соленья.
- В настоящее время по факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Часть похищенного изъята и возвращена владельцу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите поместили в изолятор любителей солений
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
След преступников взяла служебная собака
Самолёт с недовольными эвакуированными из Уханя останавливался в столице Бурятии на дозаправку. ФОТО, ВИДЕО
Мужчина отделался штрафом
Ещё 12 человек эвакуировались самостоятельно
Он зарезал знакомого и спрятал тело в погреб
Мужчина подобрал кошелёк с деньгами на парковке магазина
Назначена доследственная проверка
Бывшие торговые представители напали на нынешнего сотрудника пивной компании
Боксёр из Бурятии будет содержаться в СИЗО в максимально хороших условиях
Им предлагали взятку в 1000 рублей
Украденную сумку с ключами он сперва выбросил в выгребную яму, а затем достал
Мужчина укусил сотрудника полиции во время задержания
Сотовые пытались провезти на машине
Четыре факта сбыта поддельных денежных знаков выявлены в Усолье-Сибирском
Он нашёл банковскую карту на улице