В Чите поместили в изолятор любителей солений

След преступников взяла служебная собака



В дежурную часть ОМВД России по Читинскому району поступило сообщение о краже из дачного дома. Мужчина приехал в дачный дом, в котором зимой не проживает, и обнаружил следы взлома дверных запоров. Воры украли из погреба банки с соленьями.



На место преступления прибыл кинолог. Служебная собака, взяв след, указала направление движения подозреваемых в сторону посёлка Кадала. Во время подворного обхода были задержаны два местных жителя, у которых в доме нашли украденные соленья.



- В настоящее время по факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Часть похищенного изъята и возвращена владельцу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

