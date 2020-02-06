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В Чите поместили в изолятор любителей солений

В Чите поместили в изолятор любителей солений
Происшествия,  Фото:pixabay.com
След преступников взяла служебная собака

В дежурную часть ОМВД России по Читинскому району поступило сообщение о краже из дачного дома. Мужчина приехал в дачный дом, в котором зимой не проживает, и обнаружил следы взлома дверных запоров. Воры украли из погреба банки с соленьями.

На место преступления прибыл кинолог. Служебная собака, взяв след, указала направление движения подозреваемых в сторону посёлка Кадала. Во время подворного обхода были задержаны два местных жителя, у которых в доме нашли украденные соленья.

- В настоящее время по факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Часть похищенного изъята и возвращена владельцу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
кража
 
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