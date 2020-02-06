В Бурятии многодетный отец оскорбил полицейского

Мужчина отделался штрафом



В Бурятии оштрафовали отца трёх несовершеннолетних детей, который оскорбил полицейского в поезде.



- Гражданин, находясь в купе пассажирского поезда сообщением «Нерюнгри -Москва» во время следования в Северо-Байкальском районе, а также во время стоянки поезда на станции Северобайкальск публично оскорбил полицейского ППС линейного отдела МВД на транспорте, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.



Оскорбление прозвучало публично, в присутствии других пассажиров. Полицейский находился на службе.



Суд признал гражданина виновным по ст.319 УК РФ – публичное оскорбление представителя власти. При этом суд учёл признание вины и наличие на иждивении трёх детей. В итоге мужчина отделался штрафом в 8 тысяч рублей.



Решение в законную силу не вступило.





