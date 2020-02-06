В центре Иркутска из горящего дома спасли четырёх людей

5 февраля в шестом часу вечера загорелся 16-квартирный двухэтажный жилой дом в центре Иркутска. По сообщению очевидцев, в деревянном двухэтажном доме находились люди.
К месту пожара были направлены четыре пожарных расчёта и спасатели города. До их прибытия из дома самостоятельно вышли 12 человек.
- Первым на месте оказалось подразделение отдельного поста 3 пожарно-спасательной части, и на момент прибытия 2 части в доме уже работало первое звено газодымозащитной службы. Следом включились мы. В квартире на первом этаже, слева от входа, горела стена возле печи. Дым оттуда заполнил весь подъезд. В дыму мы искали людей. На лестничных пролётах находилось ещё несколько человек, которые ждали помощи. Четырёх человек звено вывело из подъезда с помощью индивидуальных средств защиты дыхания. Потом проверили все квартиры на наличие оставшихся жильцов, - поделился начальник караула пожарно-спасательной части №2 Валерий Чачанидзе.
Спустя полчаса открытый огонь был потушен. Ещё несколько часов пожарные проверяли помещения жилого дома, куда мог распространиться пожар.
В результате были повреждены квартиры на первом и втором этажах на площади 20 квадратных метров и кровля дома на площади 2 квадратных метра, куда через пустоты в стене добрался огонь. Никто из людей не пострадал.
Причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при устройстве или эксплуатации печи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.