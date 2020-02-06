В центре Иркутска из горящего дома спасли четырёх людей

- Первым на месте оказалось подразделение отдельного поста 3 пожарно-спасательной части, и на момент прибытия 2 части в доме уже работало первое звено газодымозащитной службы. Следом включились мы. В квартире на первом этаже, слева от входа, горела стена возле печи. Дым оттуда заполнил весь подъезд. В дыму мы искали людей. На лестничных пролётах находилось ещё несколько человек, которые ждали помощи. Четырёх человек звено вывело из подъезда с помощью индивидуальных средств защиты дыхания. Потом проверили все квартиры на наличие оставшихся жильцов, - поделился начальник караула пожарно-спасательной части №2 Валерий Чачанидзе.





Причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при устройстве или эксплуатации печи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.





5 февраля в шестом часу вечера загорелся 16-квартирный двухэтажный жилой дом в центре Иркутска. По сообщению очевидцев, в деревянном двухэтажном доме находились люди.К месту пожара были направлены четыре пожарных расчёта и спасатели города. До их прибытия из дома самостоятельно вышли 12 человек.Спустя полчаса открытый огонь был потушен. Ещё несколько часов пожарные проверяли помещения жилого дома, куда мог распространиться пожар.В результате были повреждены квартиры на первом и втором этажах на площади 20 квадратных метров и кровля дома на площади 2 квадратных метра, куда через пустоты в стене добрался огонь. Никто из людей не пострадал.