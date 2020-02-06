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Житель Бурятии хотел подарить возлюбленной украденный кошелёк

Житель Бурятии хотел подарить возлюбленной украденный кошелёк
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина подобрал кошелёк с деньгами на парковке магазина

В полицию обратилась 37-летняя улан-удэнка с заявлением о краже денег. Она обнаружила пропажу кошелька с 16 тысячами рублей и банковскими картами после посещения магазина самообслуживания.

Полицейские, отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, увидели, что женщина обронила кошелёк, садясь в автомобиль на парковке около торговой точки. После чего его подобрал пассажир соседней машины.

Вскоре мужчина был установлен и задержан сотрудниками полиции. Им оказался 31-летний житель Заиграевского района Бурятии.

Украденные деньги он уже потратил на личные нужды. А рассчитаться чужими картами он не смог, поскольку сбережений на них не было. Правоохранители изъяли у вора только кошелёк, который он, как выяснилось, планировал подарить возлюбленной.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную рубку леса.

За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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