Житель Бурятии хотел подарить возлюбленной украденный кошелёк

Мужчина подобрал кошелёк с деньгами на парковке магазина



В полицию обратилась 37-летняя улан-удэнка с заявлением о краже денег. Она обнаружила пропажу кошелька с 16 тысячами рублей и банковскими картами после посещения магазина самообслуживания.



Полицейские, отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, увидели, что женщина обронила кошелёк, садясь в автомобиль на парковке около торговой точки. После чего его подобрал пассажир соседней машины.



Вскоре мужчина был установлен и задержан сотрудниками полиции. Им оказался 31-летний житель Заиграевского района Бурятии.



Украденные деньги он уже потратил на личные нужды. А рассчитаться чужими картами он не смог, поскольку сбережений на них не было. Правоохранители изъяли у вора только кошелёк, который он, как выяснилось, планировал подарить возлюбленной.



Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную рубку леса.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

