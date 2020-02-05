Бывшие торговые представители напали на нынешнего сотрудника пивной компании
В Улан-Удэ трое бывших торговых представителя предстали перед судом за дерзкий грабёж.
30 июля 2019 года приятели напали на торгпреда компании, продающей пивные напитки. Его знал один из грабителей, когда-то они работали вместе в одной компании.
Около шести часов вечера они подъехали к магазину на станции Дивизионная. Далее надели на лица медицинские маски, чтобы их не узнали, и подошли к жертве сзади. Один из грабитель сорвал сумку с плеча, а второй нанёс множество ударов по голове и рукам. В сумке были личные деньги работника, а также средства организации. После этого нападавшие сбежали, а добычу в 180 тысяч рублей разделили между собой.
Во время рассмотрения уголовного дела мужчины полностью признали свою вину, возместили причинённый материальный ущерб, а также выплатили компенсацию морального вреда.
- Суд учёл имеющиеся смягчающие обстоятельства, отсутствие у подсудимых судимостей, их положительные характеристики, наличие у двоих из них малолетних детей. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок от двух с половиной до трёх лет условно с испытательным сроком три года, - сообщил «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Бато Саранов.
В Улан-Удэ три бывших торгпреда совершили дерзкий грабёж
Происшествия, Фото:
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