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В аэропорту Иркутска пытались подкупить полицейских

В аэропорту Иркутска пытались подкупить полицейских
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Им предлагали взятку в 1000 рублей

В аэропорту Иркутска сотрудники транспортной полиции остановили иностранного гражданина, совершившего административное правонарушение в сфере миграционного законодательства.

Мужчина попытался подкупить стражей порядка, предложив им взятку в размере 1000 рублей.

Возбуждено уголовное дело о покушении на мелкое взяточничество, которое наказывается лишением свободы на срок до года, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
покушение на дачу взятки должностному лицу
 
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