В аэропорту Иркутска пытались подкупить полицейских

Им предлагали взятку в 1000 рублей



В аэропорту Иркутска сотрудники транспортной полиции остановили иностранного гражданина, совершившего административное правонарушение в сфере миграционного законодательства.



Мужчина попытался подкупить стражей порядка, предложив им взятку в размере 1000 рублей.



Возбуждено уголовное дело о покушении на мелкое взяточничество, которое наказывается лишением свободы на срок до года, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

