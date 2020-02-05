Им предлагали взятку в 1000 рублей
В аэропорту Иркутска сотрудники транспортной полиции остановили иностранного гражданина, совершившего административное правонарушение в сфере миграционного законодательства.
Мужчина попытался подкупить стражей порядка, предложив им взятку в размере 1000 рублей.
Возбуждено уголовное дело о покушении на мелкое взяточничество, которое наказывается лишением свободы на срок до года, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В аэропорту Иркутска пытались подкупить полицейских
Происшествия, Фото:
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