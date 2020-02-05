В Иркутской области осуждённым пытались доставить 42 телефона

Сотовые пытались провезти на машине
Сотрудники оперативного отдела лечебно-исправительного учреждения №27 в Иркутской области на контрольно-пропускном пункте нашли в автомобиле «Тойота Марк 2» запрещённые предметы.
В машине было изъято 42 сотовых телефона, 22 сим-карты, 27 зарядных устройств, 12 батарей для сотовых телефонов, а также шесть пачек сухих дрожжей.
Сотрудники отдела безопасности составили протокол об административном правонарушении. Он будет направлен мировому судье для принятия решения, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.
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