Украденную сумку с ключами он сперва выбросил в выгребную яму, а затем достал
В начале лета 2019 года 49-летний безработный улан-удэнец зашёл в церковь и увидел на скамейке сумочки прихожанок, которые пришли на панихиду и отошли помолиться. Недолго думая, он взял одну из сумок и вышел из церкви. С ней он побежал к частным домам, где выбросил сумку с ключами в выгребную яму туалета, а сотовый телефон и 600 рублей забрал себе.
Гаджет он потом продал, а деньги забрал себе.
Однако вскоре вора нашли сотрудники полиции и доставили в отдел, где мужчина сознался в краже и признал вину. По приходу домой у мужчины взыграла совесть. Зная, где находится выброшенная сумка с ключами, он пришёл к туалету, выловил из выгребной ямы сумку, а затем долго отмывал её на берегу реки. После этого он явился в полицию с сумкой и ключами.
- Учитывая, что ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков и совершил кражу в период условного наказания, суд признал его виновным и назначил наказание с учётом предыдущих судимостей 4 года 1 месяц в колонии общего режима, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Мария Юрьева.
В Улан-Удэ совестливый вор отмыл сумку из выгребной ямы
Происшествия, Фото:
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