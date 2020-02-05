 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Февраля

04 Февраля

Популярное

В Улан-Удэ совестливый вор отмыл сумку из выгребной ямы

В Улан-Удэ совестливый вор отмыл сумку из выгребной ямы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Украденную сумку с ключами он сперва выбросил в выгребную яму, а затем достал

В начале лета 2019 года 49-летний безработный улан-удэнец зашёл в церковь и увидел на скамейке сумочки прихожанок, которые пришли на панихиду и отошли помолиться. Недолго думая, он взял одну из сумок и вышел из церкви. С ней он побежал к частным домам, где выбросил сумку с ключами в выгребную яму туалета, а сотовый телефон и 600 рублей забрал себе.

Гаджет он потом продал, а деньги забрал себе.

Однако вскоре вора нашли сотрудники полиции и доставили в отдел, где мужчина сознался в краже и признал вину. По приходу домой у мужчины взыграла совесть. Зная, где находится выброшенная сумка с ключами, он пришёл к туалету, выловил из выгребной ямы сумку, а затем долго отмывал её на берегу реки. После этого он явился в полицию с сумкой и ключами.

- Учитывая, что ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков и совершил кражу в период условного наказания, суд признал его виновным и назначил наказание с учётом предыдущих судимостей 4 года 1 месяц в колонии общего режима, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Мария Юрьева.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области нашли фальшивые купюры в 5 тысяч
В Иркутской области нашли фальшивые купюры в 5 тысяч
Происшествия, 05.02.2020
Четыре факта сбыта поддельных денежных знаков выявлены в Усолье-Сибирском
Вместо «порчи» у иркутянки сняли кольцо
Вместо «порчи» у иркутянки сняли кольцо
Происшествия, 05.02.2020
Незнакомка оказалась рецидивисткой
В строящемся Байкальском тоннеле произошла кража
В строящемся Байкальском тоннеле произошла кража
Происшествия, 05.02.2020
В кармане бушлата были телефон и деньги
Ксения Собчак снимает в Бурятии фильм про убийство
Ксения Собчак снимает в Бурятии фильм про убийство
Происшествия, 05.02.2020
Известная телеведущая работает в Селенгинске
В Улан-Удэ пёс Мухтар вынюхал грабителей
В Улан-Удэ пёс Мухтар вынюхал грабителей
Происшествия, 05.02.2020
Служебная собака прошла по следу почти километр
В Улан-Удэ коронавирус заподозрили у трёх китайских лётчиков
В Улан-Удэ коронавирус заподозрили у трёх китайских лётчиков
Происшествия, 05.02.2020
Анализы на коронавирус направлены в Новосибирск для исследования
Вышедший из колонии улан-удэнец попался на краже
Вышедший из колонии улан-удэнец попался на краже
Происшествия, 05.02.2020
Мужчина обчистил дом своего собутыльника
Читинка «заминировала» два дома
Читинка «заминировала» два дома
Происшествия, 05.02.2020
Оперативники обследовали дома и не нашли взрывных устройств
В Улан-Удэ без вести пропала женщина
В Улан-Удэ без вести пропала женщина
Происшествия, 05.02.2020
Пропавшая женщина ушла из дома 11 января
В Бурятии сгорело 12 центнеров сена
В Бурятии сгорело 12 центнеров сена
Происшествия, 05.02.2020
Предположительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнём

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^