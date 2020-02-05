В Иркутской области нашли фальшивые купюры в 5 тысяч

Четыре факта сбыта поддельных денежных знаков выявлены в Усолье-Сибирском



Полицейские призывают усольчан быть предельно внимательными при обращении с пятитысячными купюрами.



С начала года на территории Усолья-Сибирского выявлено четыре факта сбыта поддельных денежных знаков. Все – банкноты номиналом 5 тысяч рублей.



- По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», - сообщает межмуниципальный отдел МВД России «Усольский».



По сообщению полицейских, чаще всего фальшивомонетчики подделывают пятитысячные купюры. Тысячные изготавливают реже, но они используются гораздо чаще, поэтому вероятность обнаружить их в своём кошельке выше. Банкноты номиналом 500 рублей подделывают редко, а номиналом 10, 50 и 100 рублей – практически никогда, мошенникам это просто невыгодно.



Как отличить подлинные банкноты от фальшивок? Самый надёжный способ – пойти в банк и проверить деньги у специалистов. Это бесплатно, но не всегда возможно.



Там, где нет специальных приборов проверки подлинности банкнот: в маленьком магазине, киоске, кафе, на рынке, неизвестной заправке риск возрастает. Риск также растёт, когда вы продаёте что-то за наличные, будь то машина, мебель, электроника или личные вещи.



Полиция рекомендует особенно внимательно проверять тысячные и пятитысячные банкноты, если продаёте что-то с рук или получаете сдачу в маленьком несетевом магазине или кафе.



Владельцам торговых объектов полиция рекомендует использовать в работе детектор подлинности денежных купюр, а также установить на кассах камеры внутреннего наблюдения, которые могут помочь определить человека, который расплатился фальшивыми купюрами.



Все бумажные деньги объединяет несколько защитных элементов: водяные знаки, защитная нить, микроперфорация.



Чтобы быть уверенным, что перед вами – настоящая банкнота или подделка – необходимо проверить не менее трёх таких элементов. Сделать это можно без специального оборудования: меняя угол обзора, на просвет и на ощупь. Еще более надежный способ – использовать лупу как минимум с десятикратным увеличением. С её помощью можно различить микротекст на обороте купюры («ЦБ РФ» и номинал денежной купюры), тогда как на подделках обычно микротекст неразличим.



У купюр разных номиналов есть свои специфические защитные «особенности»:



- на банкнотах номиналом 1000 и 5000 рублей слева от основного изображения, на однотонном поле, при наклоне банкноты проявляются цветные полосы, которые выглядят продолжением цветных полос, наблюдаемых постоянно в нижней части поля.



- высота цифр левого серийного номера плавно увеличивается слева направо, также изменён цвет серийных номеров: левый - зелёный, правый - красный.



- герб Ярославля на банкноте 1000 рублей и герб Хабаровска на банкноте 5000 рублей выполнены оптически переменной магнитной краской зелёного цвета, меняющей цвет на синий, и обладают эффектом перемещения яркой, блестящей полосы.



- микроперфорация, которую видно на просвет: ниже герба Хабаровска можно разглядеть ряды микроотверстий в виде числа 5 000.



Полный список признаков подлинности всех банкнот можно найти на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение показывает защитные признаки в интерактивном формате: сначала их можно посмотреть на экране смартфона и даже сымитировать проверку на просвет, при наклоне и на ощупь. Потренировавшись на виртуальной купюре, легко проверить все эти признаки на своей реальной банкноте



Важно: если вы не распознали подделку до того, как она оказалась в вашем кошельке, ни в коем случае не пытайтесь скорее разменять или расплатиться ею. Эти действия повлекут определённые правовые последствия. Необходимо обратиться в правоохранительные органы и сообщить обо всех обстоятельствах произошедшего.







