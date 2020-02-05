Он нашёл банковскую карту на улице
В один из дней в августе прошлого года житель Мухоршибирского район Бурятии нашёл на улице чужую банковскую карту и решил воспользоваться «счастливым» случаем.
Со своего мобильного телефона он зашёл на сайт в Интернете, выбрал понравившиеся товары на сумму 4 338 рублей и расплатится средствами с найденной банковской карты.
Приговором суда мужчина осуждён по статье «Кража с банковского счёта», ему назначено лишение свободы условно.
- С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, личности виновного, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменил категорию совершённого преступления на менее тяжкую и прекратил уголовное дело за примирением сторон, - сообщили в Мухоршибирском районном суде.
Решение суда в законную силу не вступило.
Житель Бурятии расплачивался в Интернете найденной картой
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