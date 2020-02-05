Житель Бурятии расплачивался в Интернете найденной картой

Он нашёл банковскую карту на улице



В один из дней в августе прошлого года житель Мухоршибирского район Бурятии нашёл на улице чужую банковскую карту и решил воспользоваться «счастливым» случаем.



Со своего мобильного телефона он зашёл на сайт в Интернете, выбрал понравившиеся товары на сумму 4 338 рублей и расплатится средствами с найденной банковской карты.



Приговором суда мужчина осуждён по статье «Кража с банковского счёта», ему назначено лишение свободы условно.



- С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, личности виновного, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменил категорию совершённого преступления на менее тяжкую и прекратил уголовное дело за примирением сторон, - сообщили в Мухоршибирском районном суде.



Решение суда в законную силу не вступило.

