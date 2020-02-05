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Житель Бурятии расплачивался в Интернете найденной картой

Житель Бурятии расплачивался в Интернете найденной картой
Происшествия, 
Он нашёл банковскую карту на улице

В один из дней в августе прошлого года житель Мухоршибирского район Бурятии нашёл на улице чужую банковскую карту и решил воспользоваться «счастливым» случаем.

Со своего мобильного телефона он зашёл на сайт в Интернете, выбрал понравившиеся товары на сумму 4 338 рублей и расплатится средствами с найденной банковской карты.

Приговором суда мужчина осуждён по статье «Кража с банковского счёта», ему назначено лишение свободы условно.

- С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, личности виновного, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменил категорию совершённого преступления на менее тяжкую и прекратил уголовное дело за примирением сторон, - сообщили в Мухоршибирском районном суде.

Решение суда в законную силу не вступило.
мошенничество
 
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