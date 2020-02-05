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Вместо «порчи» у иркутянки сняли кольцо

Вместо «порчи» у иркутянки сняли кольцо
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Незнакомка оказалась рецидивисткой

В Иркутской области задержали подозреваемую мошенничестве. Женщина обманом украла кольцо иркутянки, под предлогом снятия порчи.

В квартиру 24–летней жительницы Ленинского района Иркутска постучала незнакомка и попросила воды. После чего аферистка представилась целительницей, и под предлогом избавления от «порчи» предложила провести так называемый ритуал очищения.

Для обряда иркутянка передала лжегадалке ювелирное изделие, которое она завернула в свёрток. Ясновидящая произнесла заклинание, строго указав на то, что кольцо необходимо достать через некоторое время. Не обнаружив его, девушка осознала, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в полицию.

- Девушка подробно описала приметы преступницы. Полицейские выяснили предполагаемый маршрут передвижения злоумышленницы и задержали подозреваемую в городе Тулун, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Злоумышленницей оказалась 37–летняя женщина, которая шесть раз привлекалась к уголовной ответственности и в ноябре освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за мошенничество.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. Мошеннице грозит до пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


мошенничество
 
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