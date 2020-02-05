В колонию в Забайкалье прислали карамель с наркотиками

Происшествия, Фото: УФСИН по Забайкальскому краю

Запрещённое вещество нашли в посылке



В исправительную колонию №2 в посёлке Шара-Горхон Забайкальского края ухищрённым способом пытались доставить запрещённые предметы, сообщили в пресс-службе краевого УФСИН.



На имя 37-летнего осуждённого пришла посылка из Самары. В ней был чёрный пакет с конфетами-карамелью и сахарным песком.



Однако в пакете находился и запакованный полимерный свёрток с веществом белого цвета. В двух конфетах также обнаружили два подобных свёртка.



Изъятое вещество направлено на экспертизу. В случае признания изъятого вещества наркотическим или психотропным, следственными органами будет возбуждено уголовное дело.

