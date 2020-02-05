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В Улан-Удэ пёс Мухтар вынюхал грабителей

В Улан-Удэ пёс Мухтар вынюхал грабителей
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Служебная собака прошла по следу почти километр

4 февраля в дежурную часть полиции Улан-Удэ обратился 57-летний мужчина, которого ограбили. Из сторожки на территории стройки жилого комплекса двое парней забрали углошлифовальную машинку стоимостью девять тысяч рублей.

Охранник рассказал, что заметил двух незнакомцев по видеонаблюдению: молодые люди пытались снять деталь со строительного крана. Представившись работниками, они объяснили, что начальник якобы отправил их заменить мотор на спецоборудовании. После неизвестные вместе со сторожем прошли в строительный вагончик и, схватив лежавшую у входа углошлифовальную машинку, сбежали.

На место выехали сотрудники полиции. Служебная собака Мухтар – подопечный младшего инспектора-кинолога Николая Маслова – взяла след на территории стройки. Через 800 метров пёс привёл полицейских к частному дому. Здесь и нашли инструмент, который преступники оставили на хранение хозяину.

Затем полицейские задержали одного из подозреваемых – неработающего 28-летнего горожанина. Ранее он уже был судим за имущественные преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Мухтар уже шесть лет работает по общерозыскному профилю и не в первый раз помогает сотрудникам полиции. В июне 2019 года благодаря подопечному прапорщика полиции Николая Маслова была раскрыта попытка квартирной кражи в Железнодорожном районе. В июле 2017 года служебная собака помогла полицейским отыскать четырёхлетнюю девочку, которую со двора дома в Улан-Удэ увела незнакомая женщина. Мухтар взял запаховый след с вещей ребёнка, и впоследствии малышку нашли.


служебная собака грабеж
 
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