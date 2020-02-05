Вышедший из колонии улан-удэнец попался на краже

Мужчина обчистил дом своего собутыльника



Утром 2 января в дежурную часть полиции Улан-Удэ с заявлением о краже обратился 43-летний местный житель. Он рассказал, что ночью выпивал в компании малознакомого мужчины. Наутро обнаружил, что из дома пропали цифровая техника, электрорубанок и сотовый телефон. Ущерб составил порядка 70 тысяч рублей. При этом мужчина отметил, что, провожая гостя, не запер входную дверь.



Вскоре 27-летний подозреваемый был задержан полицейскими.



Выяснилось, что спустя час он вернулся и украл технику. Вещи спрятал дома у друга, а сотовый телефон продал.



Ранее задержанный уже отбывал наказание за тяжкое преступление и освободился в мае прошлого года.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





