В Улан-Удэ в ДТП «Тойоту» развернуло на 180 градусов

Автомобилем управляла девушка
Сегодня утром на перекрёстке улиц Смолина и Свердлова в Улан-Удэ произошло ДТП. Столкнулись автомобили «Тойота Корона» и «Тойота Виш». Водителями обеих иномарок, по словам очевидцев, были девушки.
От удара «Тойоту Корону» развернуло на 180 градусов. Обе машины получили сильные механические повреждения. Пострадавших нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера на улице Жердева перед «зеброй» автомобиль «Ниссан» протаранил пассажирский автобус
. Здесь также никто не пострадал.
Автомобилем управляла девушка
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