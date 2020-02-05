В Бурятии горел гараж с автомобилем

Вероятной причиной пожара послужило короткое замыкание



4 февраля в селе Онохой Заиграевского района Бурятии произошёл пожар в частном гараже. На момент прибытия пожарной охраны из-под крыши строения шёл дым.



В результате пожара повреждены конструкции пола, а также моторный отсек автомобиля на общей площади 7 кв.м.



Причиной пожара, вероятно, послужило короткое замыкание электрообогревателя, который использовался для обогрева автомобиля.



- Чтобы избежать пожара по этой причине пользуйтесь только исправными сертифицированными электроприборами и не располагайте их вблизи легкосгораемых материалов. Помните, что даже при исправной электропроводке нельзя перегружать сеть единовременным включением приборов. И, конечно, не оставляйте включенные в электросеть приборы без присмотра даже на короткое время! – напоминают специалисты республиканского агентства ГО и ЧС.

