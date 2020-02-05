Читинка «заминировала» два дома

Оперативники обследовали дома и не нашли взрывных устройств



В Чите суд признал местную жительницу виновной в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.



В феврале 2019 года женщина позвонила в экстренную службу «112» и сообщила оператору о том, что заминированы два многоквартирных дома по улице Казачья.



По сообщению оперативники выехали на место происшествия. Указанные дома и прилегающая к ним территория были обследованы, взрывных устройств и предметов, представляющих опасность, обнаружено не было.



За «телефонный» терроризм женщина была наказана. Суд приговорил её к 1 году 6 месяцам ограничения свободы, сообщили в пресс-службе Ингодинского районного суда Читы.



Приговор вступил в законную силу

