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Читинка «заминировала» два дома

Читинка «заминировала» два дома
Происшествия, 
Оперативники обследовали дома и не нашли взрывных устройств

В Чите суд признал местную жительницу виновной в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

В феврале 2019 года женщина позвонила в экстренную службу «112» и сообщила оператору о том, что заминированы два многоквартирных дома по улице Казачья.

По сообщению оперативники выехали на место происшествия. Указанные дома и прилегающая к ним территория были обследованы, взрывных устройств и предметов, представляющих опасность, обнаружено не было.

За «телефонный» терроризм женщина была наказана. Суд приговорил её к 1 году 6 месяцам ограничения свободы, сообщили в пресс-службе Ингодинского районного суда Читы.

Приговор вступил в законную силу
ложное минирование
 
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