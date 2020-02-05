Пропавшая женщина ушла из дома 11 января
В Бурятии полицейские разыскивают 47-летнюю жительницу Улан-Удэ Жаргалму Цыбденову.
11 января женщина ушла из дома на улице Мокрова и до настоящего времени не вернулась. Заявление от родственников поступило в полицию 20 января, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Пропавшая азиатской внешности, на вид 45-50 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, глаза карие.
На женщине была норковая шапка, синий пуховик, угги жёлтого цвета.
Нуждается в постоянном приёме лекарств.
При наличии какой-либо информации о пропавшей или её местонахождении полицейские просят позвонить телефонам: 8(3012)43-02-02, 8(924)555-97-55, 8(902)454-51-49, 8(964)406-96-02 или 102 (112).
В Улан-Удэ без вести пропала женщина
Происшествия, Фото:
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