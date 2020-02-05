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В Улан-Удэ «Ниссан» протаранил автобус

В Улан-Удэ «Ниссан» протаранил автобус
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло возле «зебры», по которой шли люди

Вчера, 4 февраля, в Улан-Удэ произошла очередная авария с участием общественного транспорта. Около 16.15 часов на перекрёстке улиц Жердева и Калашникова столкнулись «Ниссан» и автобус «Хёндай Каунти», работающий на маршруте №77.

- Автобус двигался со стороны улицы Мокрова, а легковушка, которой управлял пенсионер, выезжала со двора, со стороны аптеки, - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.


В результате столкновения никто из водителей и пассажиров не получил травм. При этом пострадавшие всё же могли быть – из числа пешеходов. Свидетели рассказывают, что после столкновения автобус поехал в сторону пешеходного перехода. Дорогу в этот момент переходили несколько человек. К счастью, они успели вовремя ретироваться, а автобус остановился прямо перед «зеброй».

Владельцу «Ниссана» предстоит провести серьёзный ремонт – переднюю часть авто сильно помяло. Вмятина от удара также осталась и на автобусе.





Как сообщал «Байкал-Daily», 18 января на Удинском мосту в ДТП попал большой пассажирский автобус «ЛиАЗ» №129.
ДТП автобус общественный транспорт
 
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