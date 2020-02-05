В Иркутской области пьяный водитель пытался откупиться взяткой

Он предложил инспектору ДПС 10 тысяч рублей



В иркутской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города Тулун. Он обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу.



По версии следствия, 10 ноября 2019 года в Братске, обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, управлял своим автомобилем, будучи не пристёгнутым ремнём безопасности. Автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД.



В ходе оформления административных материалов за указанные правонарушения, мужчина, желая избежать ответственности, передал инспектору ДПС взятку в размере 10 тысяч рублей. Инспектор отказался от денег и вызвал на место происшествия сотрудников правоохранительных органов.



В настоящее время прокуратурой утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Братский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

