В Забайкалье следователи ищут очевидцев ДТП с семью погибшими

Уже допрошено около ста свидетелей
В Забайкальском крае следователи продолжают расследование уголовного дела по факту ДТП в Агинском районе, в котором погибли семь человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», 14 ноября 2019 года водитель микроавтобуса Hyundai Starex двигался по маршруту Ясногорск-Чита и столкнулся с грузовым автомобилем Howo Shacman, стоящим на мосту через ручей Жипхоши дороги Чита-Забайкальск. После чего микроавтобус выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем ЗИЛ.
В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса и шесть пассажиров, двое человек получили тяжёлые травмы. Водителю грузовика предъявлено обвинение в нарушении ПДД, совершённом лицом, находящимся в состоянии опьянения и повлёкшем по неосторожности смерть двух и более человек (ч.6 ст. 264 УК РФ).
Как установили следователи, за несколько часов до случившегося обвиняемый по причине технической неисправности остановил грузовик на мосту - месте, где остановка запрещена. При этом в течение нескольких часов он не предпринял попыток эвакуировать автомобиль и не оборудовал место аварийной остановки соответствующим знаком, что привело к ДТП. Кроме того, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.
Следователи получили данные о том, что обвиняемый ранее был неоднократно судим по ст. 264.1 УК РФ за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, и лишён прав управления автомобилем до 2021 года. Обвиняемый незаконно приобрёл и использовал подложные водительские права. Дополнительно возбуждено уголовное дело.
- Установлено и допрошено в качестве свидетелей около ста человек. Назначены и проведены судебно-медицинские экспертизы и три судебные автотехнические экспертизы. Получены данные судебной психиатрической экспертизы, в соответствии с выводами которой обвиняемый не страдает какими-либо заболеваниями психики и может отдавать отчёт своим действиям. Проведены несколько проверок показаний на месте, а также два следственных эксперимента, в ходе которых следователи восстановили события и условия, в которых произошло дорожно-транспортное происшествие, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Следователи установили, что 14 ноября по дороге Чита-Забайкальск в районе ручья Жипхоши перед микроавтобусом Hyundai Starex в попутном направлении двигался легковой автомобиль чёрного цвета, а позади микроавтобуса – легковой автомобиль белого цвета. Следователи убедительно просят откликнуться водителей этих машин и отмечают, что их показания могут иметь существенное значение для следствия.
Следователи просят позвонить по телефонам (3022) 320-352, 914-462-8688.
В Забайкалье следователи ищут очевидцев ДТП с семью погибшими
Происшествия, Фото:
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