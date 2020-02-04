Учащиеся связывают это с употреблением молока в школе
21 января учащиеся Карлукской средней школы Иркутской области обратились в больницу с жалобами на плохое самочувствие. У 12 учеников были зафиксированы признаки острой кишечной инфекции, ещё у нескольких детей наблюдались не ярко выраженные симптомы отравления.
Сейчас все находятся на амбулаторном лечении.
Учащиеся связывали ухудшение самочувствия с употреблением молока в школе.
- По материалам регионального управления Роспотребнадзора проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности», - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
В настоящее время следователи опрашивают руководство школы, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщал «Байкал-Daily», поставщику молока в школу уже запретили розлив в одном из цехов на 30 суток.
В Иркутской области могут возбудить дело после отравления 12 школьников
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