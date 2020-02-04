 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Февраля

03 Февраля

Популярное

69-летний ангарчанин оказался наркодилером

69-летний ангарчанин оказался наркодилером
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Сотрудники полиции Ангарска задержали двух местных жителей за распространение гашиша

Подозреваемые были задержаны с поличным при попытке продать более 7 грамм наркотика. По предварительным данным, несколько месяцев 35-летний ангарчанин поставлял наркотики своему 69-летнему подельнику. Пенсионер и продавал гашиш.

При обысках в квартире одного из наркосбытчиков полицейские изъяли спичечные коробки и куски прессованной растительной массы, которые в направлены экспертам. Кроме того, изъяты банковские карты, электронные весы, упаковочный материал, а также иные вещественные доказательства.


Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Максимальная санкция статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В отношении 69-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста. Второй подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
наркотики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

69-летний ангарчанин оказался наркодилером
69-летний ангарчанин оказался наркодилером
Происшествия, 04.02.2020
Сотрудники полиции Ангарска задержали двух местных жителей за распространение гашиша
Превышение уровня радона зафиксировали в подвалах домов в Бурятии
Превышение уровня радона зафиксировали в подвалах домов в Бурятии
Происшествия, 04.02.2020
В детских садах и школах будут проведены дополнительные измерения уровня радона
Четверо забайкальцев несколько раз пытались угнать автомобили
Четверо забайкальцев несколько раз пытались угнать автомобили
Происшествия, 04.02.2020
Однако «угонщики» не знали, как завести двигатель без ключей
В Бурятии семья осталась без крыши над головой
В Бурятии семья осталась без крыши над головой
Происшествия, 04.02.2020
Причиной возгорания стало короткое замыкание
В Улан-Удэ домушник украл утварь и дрова
В Улан-Удэ домушник украл утварь и дрова
Происшествия, 04.02.2020
Часть украденного он продал, а часть уничтожил
Более 500 должников по штрафам арестовали в Бурятии
Более 500 должников по штрафам арестовали в Бурятии
Происшествия, 04.02.2020
За год за неуплату административных штрафов привлекли более 4,5 тысяч человек
Иркутянин делал «закладки» на кладбище
Иркутянин делал «закладки» на кладбище
Происшествия, 04.02.2020
Парень пытался сбыть 45 свёртков синтетических наркотиков
Магазин едва не сгорел дотла в Бурятии
Магазин едва не сгорел дотла в Бурятии
Происшествия, 04.02.2020
Пожар произошёл из-за короткого замыкания
В Бурятии банда лесорубов нанесла ущерб на 4 млн
В Бурятии банда лесорубов нанесла ущерб на 4 млн
Происшествия, 04.02.2020
Сельчане вырубали лес в своём районе
В Улан-Удэ задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
В Улан-Удэ задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
Происшествия, 04.02.2020
Улан-удэнец скрывался от органов дознания Иркутской области
Улан-удэнец заблокировал пьяного водителя, подрезавшего его
Улан-удэнец заблокировал пьяного водителя, подрезавшего его
Происшествия, 04.02.2020
На допросе пьяного водителя «заклинило». ВИДЕО
Улан-удэнец рассчитывался найденной на остановке картой
Улан-удэнец рассчитывался найденной на остановке картой
Происшествия, 04.02.2020
Банковская карта была снабжена функцией бесконтактной системы оплаты
Турист пытался перевезти из Забайкалья в Китай 20 золотых слитков
Турист пытался перевезти из Забайкалья в Китай 20 золотых слитков
Происшествия, 04.02.2020
Золото мужчина спрятал под панелью салона автомобиля
За сутки в Бурятии зафиксировали более 300 нарушений ПДД
За сутки в Бурятии зафиксировали более 300 нарушений ПДД
Происшествия, 04.02.2020
15 водителей были в состоянии алкогольного опьянения
В Чите директора агентства недвижимости обвиняют в хищении 33 млн
В Чите директора агентства недвижимости обвиняют в хищении 33 млн
Происшествия, 04.02.2020
Она брала деньги в долг у знакомых и клиентов, после чего не возвращала  

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^