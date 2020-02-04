69-летний ангарчанин оказался наркодилером

Сотрудники полиции Ангарска задержали двух местных жителей за распространение гашиша
Подозреваемые были задержаны с поличным при попытке продать более 7 грамм наркотика. По предварительным данным, несколько месяцев 35-летний ангарчанин поставлял наркотики своему 69-летнему подельнику. Пенсионер и продавал гашиш.
При обысках в квартире одного из наркосбытчиков полицейские изъяли спичечные коробки и куски прессованной растительной массы, которые в направлены экспертам. Кроме того, изъяты банковские карты, электронные весы, упаковочный материал, а также иные вещественные доказательства.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Максимальная санкция статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В отношении 69-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста. Второй подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Сотрудники полиции Ангарска задержали двух местных жителей за распространение гашиша
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