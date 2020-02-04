Превышение уровня радона зафиксировали в подвалах домов в Бурятии

В детских садах и школах будут проведены дополнительные измерения уровня радона



В Гусиноозёрске выявили превышение уровня радона в жилых домах и образовательных учреждениях, сообщили в ОНФ в Бурятии.



Одними из первых тревогу забили жители посёлка Наран. Они сообщили, что в их населённом пункте зафиксировано превышение уровня радона в воздухе.



Общественники направили запросы в Роспотребнадзор и министерство природных ресурсов Бурятии. Как выяснилось, Роспотребнадзор ведёт радиологические исследования в Гусиноозёрске с 2015 года. Превышения были зафиксированы в том числе и в жилых домах в Наране. По инициативе ведомства данные были направлены в минприроды региона для проведения более подробной экспертизы.



- Согласно детальному исследованию, Гусиноозёрск не является исключением из списка малых городов (посёлков) Восточной Сибири, где проблема радона в жилищах весьма актуальна. Было выявлено 19 объектов, в том числе жилые дома и две школы, которым следует уделить особое внимание. Анализ поверхности грунта и воздуха в подвалах этих зданий показал превышение радиоактивного газа. При этом в самих помещениях концентрация радона не превышает допустимого санитарными правилами предела. Однако с наступлением отрицательных температур и уменьшением кратности воздухообмена в таких помещениях можно ожидать увеличения значений изотопов радона выше допустимого предела. В связи с этим рекомендуется провести дополнительные измерения для таких объектов после установления минусовых температур, - отмечают в ОНФ в Бурятии.



Ранее администрации Гусиноозёрска было поручено подсчитать затраты и провести дополнительные исследования уровня радона в холодный период в детских садах и школах города. А также совместно с министерством строительства и министерством образования обеспечить разработку мероприятий по созданию активных систем противорадоновой защиты в зданиях с превышением допустимого уровня концентрации.



- Бурятия в целом радоноопасный регион. Радон – тяжёлый инертный радиоактивный газ, образующийся в процессе радиоактивного распада урана. Он поднимается к земной поверхности по разломам и через грунтовые воды, накапливается в подвальных помещениях и нижних этажах зданий и вызывает рак лёгких. Бороться с ним нужно проветриванием помещений. Поэтому так важно знать реальное содержание радона, особенно повышенное, угрожающее здоровью и жизни людей, – отметил модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Бурятии Евгений Кислов.







