В Бурятии семья осталась без крыши над головой

Причиной возгорания стало короткое замыкание



3 февраля в Бурятии произошло 11 пожаров, 6 из которых зарегистрированы в районах республики.



В посёлке Нижний Саянтуй Тарбагатайского района произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных дом был охвачен огнём.



В результате дом уничтожен полностью на площади 56 кв. м. Жильцы будут размещены у родственников. Причиной пожара, предположительно послужило короткое замыкание электрооборудования.



В селе Багдарин Баунтовского района горела баня. Огнём повреждено потолочное перекрытие бани на площади 3 кв. м. Причиной, вероятно, послужил перекал металлической трубы дымохода, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.





