В Бурятии семья осталась без крыши над головой

Причиной возгорания стало короткое замыкание
3 февраля в Бурятии произошло 11 пожаров, 6 из которых зарегистрированы в районах республики.
В посёлке Нижний Саянтуй Тарбагатайского района произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных дом был охвачен огнём.
В результате дом уничтожен полностью на площади 56 кв. м. Жильцы будут размещены у родственников. Причиной пожара, предположительно послужило короткое замыкание электрооборудования.
В селе Багдарин Баунтовского района горела баня. Огнём повреждено потолочное перекрытие бани на площади 3 кв. м. Причиной, вероятно, послужил перекал металлической трубы дымохода, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
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Происшествия, Фото:
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