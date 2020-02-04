Часть украденного он продал, а часть уничтожил
2 февраля в дежурную часть Улан-Удэ поступило заявление от 73-летней горожанки о краже из дома на станции Мостовой.
Женщина обнаружила следы взлома двери и кражу имущества: металлической фляги, бытовых приборов, прочей хозяйственной утвари, продуктов питания. Кроме того, были украдены три кубометра дров. Ущерб составил около 12 тысяч рублей.
По подозрению в краже задержан 59-летний местный житель. В 2015 году он был осуждён за аналогичное преступление и приговорён к двум годам трём месяцам лишения свободы условно.
По словам мужчины, часть похищенного он продал, часть уничтожил.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
В Улан-Удэ домушник украл утварь и дрова
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