Магазин едва не сгорел дотла в Бурятии

Пожар произошёл из-за короткого замыкания



3 февраля в Бурятии произошло 11 пожаров, 6 из которых зарегистрированы в районах республики.



В селе Тамир Кяхтинского района произошёл пожар в продуктовом магазине. На момент прибытия пожарной охраны здание горело изнутри. В результате были повреждены стены, пол, потолочное перекрытие и холодильное оборудование внутри магазина на общей площади 30 кв.м.



Благодаря усилиям пожарных 22-го Кяхтинского отряда противопожарной службы и сельской добровольной пожарной команды здание магазина было спасено. Причиной пожара, предположительно послужило короткое замыкание электрооборудования, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

