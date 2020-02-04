Пожар произошёл из-за короткого замыкания
3 февраля в Бурятии произошло 11 пожаров, 6 из которых зарегистрированы в районах республики.
В селе Тамир Кяхтинского района произошёл пожар в продуктовом магазине. На момент прибытия пожарной охраны здание горело изнутри. В результате были повреждены стены, пол, потолочное перекрытие и холодильное оборудование внутри магазина на общей площади 30 кв.м.
Благодаря усилиям пожарных 22-го Кяхтинского отряда противопожарной службы и сельской добровольной пожарной команды здание магазина было спасено. Причиной пожара, предположительно послужило короткое замыкание электрооборудования, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Магазин едва не сгорел дотла в Бурятии
Происшествия, Фото:
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