В Бурятии банда лесорубов нанесла ущерб на 4 млн

Подозреваемые были задержаны при перевозке незаконно добытой древесины. У них изъяты грузовая и легковая техника, бензопилы и заготовленная древесина.







Ущерб, нанесённый лесному фонду, превысил четыре миллиона рублей.







Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи, – лишение свободы на срок до 7 лет.







Завершено расследование уголовного дела о незаконной рубке защитного леса в особо крупном размере на территории Заиграевского района Бурятии.В ходе расследования выяснилось, что незаконную деятельность организовал 38-летний житель посёлка Горхон. Также он привлёк к этому двоих знакомых – ранее не судимых односельчан – 33 лет и 41 года. Один из мужчин имел постоянное место работы, двое других не работали.- С октября 2018 года по март 2019-го они совершили девять незаконных рубок. Лес они сдавали на пункт отгрузки древесины Заиграевского района. Часть древесины конфискована и в настоящее время отправлена на реализацию – сообщил следователь по особо важным делам следственной части СЧ СУ МВД по Бурятии Жамьян Дамдинжапов.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Организатор незаконных рубок помещён под домашний арест, другим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.