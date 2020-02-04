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В Бурятии банда лесорубов нанесла ущерб на 4 млн

В Бурятии банда лесорубов нанесла ущерб на 4 млн
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Сельчане вырубали лес в своём районе

Завершено расследование уголовного дела о незаконной рубке защитного леса в особо крупном размере на территории Заиграевского района Бурятии.

Подозреваемые были задержаны при перевозке незаконно добытой древесины. У них изъяты грузовая и легковая техника, бензопилы и заготовленная древесина.


В ходе расследования выяснилось, что незаконную деятельность организовал 38-летний житель посёлка Горхон. Также он привлёк к этому двоих знакомых – ранее не судимых односельчан – 33 лет и 41 года. Один из мужчин имел постоянное место работы, двое других не работали.

- С октября 2018 года по март 2019-го они совершили девять незаконных рубок. Лес они сдавали на пункт отгрузки древесины Заиграевского района. Часть древесины конфискована и в настоящее время отправлена на реализацию – сообщил следователь по особо важным делам следственной части СЧ СУ МВД по Бурятии Жамьян Дамдинжапов.

Ущерб, нанесённый лесному фонду, превысил четыре миллиона рублей.


В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Организатор незаконных рубок помещён под домашний арест, другим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи, – лишение свободы на срок до 7 лет.



черные лесорубы
 
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