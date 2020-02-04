В Улан-Удэ задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Улан-удэнец скрывался от органов дознания Иркутской области



В магазине в Октябрьском районе Улан-Удэ сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшим спустя несколько минут росгвардейцам продавец указал на троих посетителей, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мешали работать.



При проверке документов выяснилось, что один из нарушителей находится в федеральном розыске как подозреваемый, скрывшийся от органов дознания в Иркутской области, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Задержанный, 30-летний улан-удэнец, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера», был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициаторам розыска.

