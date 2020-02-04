Улан-удэнец заблокировал пьяного водителя, подрезавшего его

В беседе с автоинспекторами мужчину буквально «заклинило», он отказывался расписываться в протоколе и всё время только повторял: «Вы меня остановили».







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Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии нередко фиксируют необычное поведение задержанных пьяных водителей. Так, год назад пьяная автолюбительница отправила сотрудника ГИБДД «отдыхать» , ведь она «уже надела очки».

Ночью 30 января в полицию позвонил очевидец и сообщил, что по улице Иволгинская движется автомобиль под управлением пьяного водителя. Бдительный мужчина сообщил марку и госномер авто. На улице Борсоева сам звонивший заблокировал машину нарушителя и удерживал его до приезда автоинспекторов.Прибывшим сотрудникам ГИБДД 31-летний улан-удэнец рассказал, что на улице Иволгинская его «подрезала» «Тойота Калдина». После водитель продолжил движение, создавая опасные ситуации по пути.За рулём находился 48-летний горожанин. Ранее он уже был лишён права управления транспортным средством за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Срок лишения закончился полгода назад, и мужчина вновь сел за руль в нетрезвом виде. В этот раз водитель снова отказался от прохождения освидетельствования.- Сотрудниками ГИБДД собран материал для привлечения нарушителя к ответственности по ст. 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Госавтоинспекция поблагодарила бдительного гражданина, задержавшего опасного нарушителя.