Улан-удэнец рассчитывался найденной на остановке картой

Банковская карта была снабжена функцией бесконтактной системы оплаты



8 мая 2019 года около 10 часов вечера улан-удэнец нашёл на остановке банковскую карту с возможностью оплаты без ввода пин-кода. Этим он и решил воспользоваться. Мужчина рассчитывался в магазинах, причинив владельцу карты ущерб почти на 6,5 тысяч рублей.



Мужчина полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся.



Суд признал его виновным в мошенничестве. Назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.



Приговор не обжалован, вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

