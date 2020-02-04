Банковская карта была снабжена функцией бесконтактной системы оплаты
8 мая 2019 года около 10 часов вечера улан-удэнец нашёл на остановке банковскую карту с возможностью оплаты без ввода пин-кода. Этим он и решил воспользоваться. Мужчина рассчитывался в магазинах, причинив владельцу карты ущерб почти на 6,5 тысяч рублей.
Мужчина полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся.
Суд признал его виновным в мошенничестве. Назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Приговор не обжалован, вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.
Улан-удэнец рассчитывался найденной на остановке картой
Происшествия, Фото:
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