Турист пытался перевезти из Забайкалья в Китай 20 золотых слитков

Возбуждено дело по статье «Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов». Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок от 3-х до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.





В Забайкальском крае таможенники обнаружили 20 золотых слитков в легковом автомобиле у российского туриста, который выезжал в Китай.На вопрос о наличии сокрытых от таможенного контроля товаров мужчина ответил отрицательно. Обнаружить золотые слитки удалось с помощью инспекционно-досмотрового комплекса - изображение на экране показало нехарактерное затемнение в средней части автомобиля.При тщательном осмотре автомобиля под пластиковой панелью салона таможенники нашли два полиэтиленовых пакета, обмотанных скотчем. В одном из свёртков находилось 9 слитков округлой формы из металла жёлтого цвета, в другом - 11 слитков. Общий вес слитков составил 1,272 кг.- Экспертиза установила, что слитки изготовлены из золота. Их оценочная стоимость составляет более 3,5 млн рублей. Промышленные пробы, как и документы, подтверждающие факт изготовления или приобретения изделий, отсутствовали. Слитки были изготовлены кустарным способом, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.