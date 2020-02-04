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Турист пытался перевезти из Забайкалья в Китай 20 золотых слитков

Турист пытался перевезти из Забайкалья в Китай 20 золотых слитков
Происшествия,  Фото:Читинская таможня
Золото мужчина спрятал под панелью салона автомобиля

В Забайкальском крае таможенники обнаружили 20 золотых слитков в легковом автомобиле у российского туриста, который выезжал в Китай.

На вопрос о наличии сокрытых от таможенного контроля товаров мужчина ответил отрицательно. Обнаружить золотые слитки удалось с помощью инспекционно-досмотрового комплекса - изображение на экране показало нехарактерное затемнение в средней части автомобиля.

При тщательном осмотре автомобиля под пластиковой панелью салона таможенники нашли два полиэтиленовых пакета, обмотанных скотчем. В одном из свёртков находилось 9 слитков округлой формы из металла жёлтого цвета, в другом - 11 слитков. Общий вес слитков составил 1,272 кг.

- Экспертиза установила, что слитки изготовлены из золота. Их оценочная стоимость составляет более 3,5 млн рублей. Промышленные пробы, как и документы, подтверждающие факт изготовления или приобретения изделий, отсутствовали. Слитки были изготовлены кустарным способом, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.

Возбуждено дело по статье «Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов». Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок от 3-х до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.



Таможня Китай золото
 
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