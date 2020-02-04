15 водителей были в состоянии алкогольного опьянения
Вчера в Бурятии инспекторы ДПС выявили 310 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 15 водителей с признаками опьянения. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Госавтоинспекция призывает водителей при движении по автодорогам выбирать манеру управления автомобилем в соответствии с дорожными условиями, соблюдать дистанцию и интервал, а при проезде пешеходных переходов и остановок общественного транспорта снижать скорость движения.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне произошло два ДТП, в которых пострадали люди. Первое случилось в Кабанском районе, где в результате дорожной аварии пострадал водитель «Тойоты». Второе – в Заиграевском районе, здесь водитель «Субару», двигаясь задним ходом, сбил пенсионерку.
За сутки в Бурятии зафиксировали более 300 нарушений ПДД
Происшествия, Фото:
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