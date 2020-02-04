В Чите директора агентства недвижимости обвиняют в хищении 33 млн

Она брала деньги в долг у знакомых и клиентов, после чего не возвращала



В Чите гендиректор агентства недвижимости под предлогом развития своего бизнеса, брала в долг деньги от 300 тысяч до пяти миллионов рублей.



По версии следствия, при этом женщина составляла договоры займов, входя тем самым в доверие. По заключаемым договорам она возвращала небольшую часть долга, от выплаты основной части уклонялась.



Кроме того, подозреваемая оформляла договоры купли-продажи квартир. Получая деньги от клиентов, она составляла расписки о приёме денег, после чего присваивала их. Она всячески избегала контакта с покупателями, на телефонные звонки не отвечала, а продавцы отказывались от сделки.



Всего, считает полиция, подозреваемая похитила более 33 миллионов рублей. По делу потерпевшими признаны 21 человек.



По месту жительства и работы подозреваемой проведены обыски, изъята служебная документация.



На женщину возбуждены уголовные дела, в том числе, по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.





