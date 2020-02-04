Забайкалец угнал машину соседки и разбил её

Происшествия, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

Гараж был открыт



3 февраля с заявлением об угоне автомобиля в полицию обратилась жительница Краснокаменска Забайкальского края. Из её открытого гаража угнали «Хонду Цивик».



Вскоре сыщики задержали подозреваемого в соседнем населённом пункте. Им оказался молодой человек, с которым потерпевшая вместе арендует гараж. Его доставили в отдел полиции, где он признался в преступлении.



Иномарку угонщик успел повредить, попав на ней в ДТП. В настоящее время автомобиль изъят и возвращена владельцу.



На подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Угон), сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.





