Гараж был открыт
3 февраля с заявлением об угоне автомобиля в полицию обратилась жительница Краснокаменска Забайкальского края. Из её открытого гаража угнали «Хонду Цивик».
Вскоре сыщики задержали подозреваемого в соседнем населённом пункте. Им оказался молодой человек, с которым потерпевшая вместе арендует гараж. Его доставили в отдел полиции, где он признался в преступлении.
Иномарку угонщик успел повредить, попав на ней в ДТП. В настоящее время автомобиль изъят и возвращена владельцу.
На подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Угон), сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец угнал машину соседки и разбил её
Происшествия, Фото:
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