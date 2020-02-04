На этот раз мошенники звонили на сотовый председателю фонда «Общество без барьеров» Галине Горбатых
Накануне председатель фонда «Общество без барьеров», член Общественной палаты России Галина Горбатых в Facebook сообщила, что Улан-Удэ вновь активизировались мошенники. Аферисты предлагали общественнице бесплатно предоставить инвалидные коляски, но вынуждали оплатить «доставку».
Галина Горбатых подчеркнула, что подобная схема распространена во многих городах и доверчивые люди верят злоумышленникам.
- Мне позвонили в пятницу на мой личный сотовый и просили оплатить аж за целую машину, которая доставит 42 электроколяски в специализированный жилой дом. Звонили с телефона +79619200073… Мошенники просят им назвать адрес доставки и, конечно же, многие его называют. К тому же мошенники собирают информацию с личными данными, телефонами, так как каждый готов её предоставить, думая, что оказывает помощь нуждающимся, - написала Галина Горбатых.
Общественница подчеркнула, что это старая схема аферы и попросила не верить злоумышленникам. По её словам, к сожалению, многие ведутся, потому что думают, что занимаются благотворительностью.
- Не давайте никакой информации мошенникам и, конечно, не посылайте никаких денег!!! Будьте бдительны, - заключила общественница.
Как сообщал «Байкал-Daily», прошлой осенью о подобной афере сообщила председатель фонда «Здоровье Бурятии» Светлана Будашкаева. Ей также позвонили с неизвестного номера и предложили бесплатное оборудование для детей-инвалидов, заявив, что нужно оплатить курьерские услуги.
Воодушевлённая жестом доброй воли общественница поделилась новостью с родителями больных детей. Часть из них даже перевела деньги, другие поняли, что это проделки мошенников. Светлана Будашкаева пообещала, что вернёт деньги родителям, которые успели оплатить «доставку».
В Улан-Удэ вновь пытаются нажиться на инвалидах
Происшествия, Фото:
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