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В Чите экс-начальника станции осудили за взятки

В Чите экс-начальника станции осудили за взятки
Происшествия, 
Мужчина брал взятки за сокрытие фактов о превышении массы груза

Бывшего начальника станции Чита-1 признали виновным в получении взяток.

Мужчина дважды в течение 2019 года получал деньги за сокрытие фактов превышения массы груза в вагонах. Сумма полученных взяток составила 40 тысяч рублей.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно, с испытательным сроком два года, со штрафом в размере 160 тысяч рублей.

Также ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с организацией грузовых перевозок на железнодорожном транспорте сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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