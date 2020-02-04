В Чите экс-начальника станции осудили за взятки

Мужчина брал взятки за сокрытие фактов о превышении массы груза



Бывшего начальника станции Чита-1 признали виновным в получении взяток.



Мужчина дважды в течение 2019 года получал деньги за сокрытие фактов превышения массы груза в вагонах. Сумма полученных взяток составила 40 тысяч рублей.



Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно, с испытательным сроком два года, со штрафом в размере 160 тысяч рублей.



Также ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с организацией грузовых перевозок на железнодорожном транспорте сроком на 1 год 6 месяцев.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

