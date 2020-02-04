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В Бурятии автомобилист сбил пенсионерку, двигаясь задним ходом

В Бурятии автомобилист сбил пенсионерку, двигаясь задним ходом
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пожилая женщина получила травмы

Накануне, 3 февраля, в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии под колёса автомобиля попала пенсионерка. По предварительным данным, 40-летний водитель «Субару Форестер» сбил женщину при движении задним ходом.

В результате ДТП 63-летняя женщина получила травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера на трассе «Байкал» пострадал водитель «Тойоты». Сначала он врезался в дорожное ограждение, а затем в «Тойоту Ленд Крузер».
ДТП
 
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