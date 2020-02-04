Произошло аварийное отключение электроэнергии
Накануне, 3 февраля, в 18:40 из-за обрыва шлейфа произошло отключение электроэнергии в Улан-Удэ. Без света остались потребители: 1-е поле, 1-37 кв. микрорайона Забайкальский.
Подключение проводили поэтапно: 20:25 запитали 1-37 кв.; 20:54 запитали оставшихся потребителей. Время отключения составило боле двух часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
Вечером в Улан-Удэ отключали свет
Происшествия, Фото:
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