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Вечером в Улан-Удэ отключали свет

Вечером в Улан-Удэ отключали свет
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Произошло аварийное отключение электроэнергии

Накануне, 3 февраля, в 18:40 из-за обрыва шлейфа произошло отключение электроэнергии в Улан-Удэ. Без света остались потребители: 1-е поле, 1-37 кв. микрорайона Забайкальский.

Подключение проводили поэтапно: 20:25 запитали 1-37 кв.; 20:54 запитали оставшихся потребителей. Время отключения составило боле двух часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
отключение света
 
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