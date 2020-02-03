В Бурятии на Байкале под лёд ушёл «УАЗ»



4 человека, находившиеся в автомобиле, выбрались из машины до провала под лёд. Они самостоятельно прибыли в Нижнеангарск. Погибших и пострадавших нет.



- Автомобиль двигался вне санкционированной ледовой дороги с нарушением мер безопасности. Толщина льда в районе происшествия составила 20 сантиметров. После проезда впереди идущей машины водитель не убедился в прочности ледового покрова и продолжил движение. Глубина в месте провала «УАЗ» составляет 421 метр, - рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Бурятии Николай Зайцев.



Инспекторы Северобайкальского инспекторского участка ГИМС обследовали место затопления автомобиля. Лёд на Байкале по-прежнему непрочный. Процесс нарастания льда в этом году идёт медленнее обычного. Дополнительно на месте провала выставлены предупреждающие знаки и вешки.



В северной части озера - по направлению от города Северобайкальск до горячих источников Хакусы, в центральной части Байкала очень тонкий лёд (3 см).



От мыса Нижнее Изголовье (полуостров Святой Нос) по направлению к мысу Хобой (остров Ольхон) наблюдаются обширные участки тонкого льда от пяти сантиметров и меньше.



- Пожалуйста, воздержитесь от смертельно-опасного путешествия. Из-за большой площади и глубины поиск и подъём пропавших и погибших людей часто не представляется возможным, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



1 февраля около семи часов вечера спасателям поступило сообщение о том, что в 30 километрах от посёлка Нижнеангарск на озере Байкал под лёд провалился автомобиль «УАЗ».