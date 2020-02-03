В Улан-Удэ на пожаре погибла пенсионерка



За прошедшие выходные в Бурятии зарегистрировано 20 пожаров, из них 8 в Улан-Удэ. Здания жилого сектора и надворные постройки - 9, неэксплуатируемое здание - 1, прочие объекты пожара – 10. Погиб 1 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.



Пожар с гибелью человека произошёл вечером 1 февраля в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Сообщение о пожаре в жилом доме на телефон пожарно-спасательной службы поступило в 20.06. На момент прибытия пожарных горела крыша дома и веранда. В ходе тушения пожара эвакуирована 64-летняя хозяйка дома. К сожалению, медиками констатирована смерть женщины.



Пожар был ликвидирован в течение 20 минут. В результате пожара сгорела крыша дома, выгорела веранда. К тушению пожара привлекались 4 единицы техники, 17 человек личного состава.



Условием развития пожара стало позднее обнаружение и сообщение в пожарно-спасательную службу. В настоящее время причина пожара устанавливается дознавателями МЧС и экспертами пожарно-испытательной лаборатории.



