Усольчанка перевела мошенникам 92 тысячи



В дежурную часть города Усолье-Сибирское в Иркутской области обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и предложил застраховать её банковскую карту от мошеннических действий. Причём, по его словам, стоимость страховки составляет 20 тысяч рублей, но для неё эта услуга будет бесплатной. Единственное, что для этого требовалось – перевести со своей кредитной карты 92 тысячи рублей на продиктованный аферистом счёт, якобы потом эти деньги вернутся обратно усольчанке, а её карта станет застрахованной от всех случаев возможного убытка.



Женщина попыталась перевести с кредитной карты деньги посредством онлайн-банка, однако система безопасности, посчитав данные действия подозрительными, заблокировала карту.



Однако это не остановило заявительницу, и уже на следующий день она отправилась к банкомату, сняла 92 тысячи рублей и перевела их на электронный виртуальный счёт «страховщика».



После этого она обратилась к настоящему специалисту в отделении банка, где ей посоветовали идти в полицию.



По данному факту правоохранители в настоящее время проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

