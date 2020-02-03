 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Февраля

02 Февраля

Популярное

Усольчанка перевела мошенникам 92 тысячи

Усольчанка перевела мошенникам 92 тысячи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Деньги потерпевшая взяла с кредитной карты 

В дежурную часть города Усолье-Сибирское в Иркутской области обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и предложил застраховать её банковскую карту от мошеннических действий. Причём, по его словам, стоимость страховки составляет 20 тысяч рублей, но для неё эта услуга будет бесплатной. Единственное, что для этого требовалось – перевести со своей кредитной карты 92 тысячи рублей на продиктованный аферистом счёт, якобы потом эти деньги вернутся обратно усольчанке, а её карта станет застрахованной от всех случаев возможного убытка. 

Женщина попыталась перевести с кредитной карты деньги посредством онлайн-банка, однако система безопасности, посчитав данные действия подозрительными, заблокировала карту. 
 
Однако это не остановило заявительницу, и уже на следующий день она отправилась к банкомату, сняла 92 тысячи рублей и перевела их на электронный виртуальный счёт «страховщика». 
 
После этого она обратилась к настоящему специалисту в отделении банка, где ей посоветовали идти в полицию.

По данному факту правоохранители в настоящее время проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.  
мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В громком деле бурятского боксёра предположили чеченский след
В громком деле бурятского боксёра предположили чеченский след
Происшествия, 03.02.2020
Известная журналистка Евгения Балтатарова высказала свою версию событий с задержанием Георгия Кушиташвили
В Улан-Удэ на пожаре погибла пенсионерка
В Улан-Удэ на пожаре погибла пенсионерка
Происшествия, 03.02.2020
Пожар произошёл вечером 1 февраля
Усольчанка перевела мошенникам 92 тысячи
Усольчанка перевела мошенникам 92 тысячи
Происшествия, 03.02.2020
Деньги потерпевшая взяла с кредитной карты
В Улан-Удэ разыскивают подозреваемых в грабеже
В Улан-Удэ разыскивают подозреваемых в грабеже
Происшествия, 03.02.2020
Двое молодых людей взяли товар в магазине и скрылись, не расплатившись
В Улан-Удэ случилось очередное ДТП со «скорой»
В Улан-Удэ случилось очередное ДТП со «скорой»
Происшествия, 03.02.2020
Авария произошла вчера в 47 квартале города
В Забайкалье девушка тайно оформила кредит на родственницу
В Забайкалье девушка тайно оформила кредит на родственницу
Происшествия, 03.02.2020
Подозреваемая воспользовалась телефоном потерпевшей
В бурятском селе дотла сгорел дом
В бурятском селе дотла сгорел дом
Происшествия, 03.02.2020
Жильцы разместились в зимовье на территории своего крестьянско-фермерского хозяйства
В Забайкалье гость украл вещи хозяина квартиры
В Забайкалье гость украл вещи хозяина квартиры
Происшествия, 03.02.2020
После преступления он пытался скрыться от правоохранителей
На пожаре в Иркутске эвакуировали 30 человек из задымлённого дома
На пожаре в Иркутске эвакуировали 30 человек из задымлённого дома
Происшествия, 03.02.2020
Более 200 жильцов смогли самостоятельно выйти на улицу
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия, 03.02.2020
Движение трамваев временно закрыто
В Улан-Удэ автомобилист снёс электроопору
В Улан-Удэ автомобилист снёс электроопору
Происшествия, 01.02.2020
Из-за ДТП закрыто движение трамваев
В Бурятии после ДТП погиб 3-летний ребёнок
В Бурятии после ДТП погиб 3-летний ребёнок
Происшествия, 01.02.2020
Его родители и два старших брата находятся в больнице

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^